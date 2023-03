Bluesky : le réseau social créé par Jack Dorsey accueille ses premiers bêta testeurs

Jack Dorsey, le co-fondateur de Twitter, n’a pas trainé à mettre sur pied son propre réseau social. Bluesky est désormais une réalité, et accueille même ses premiers bêta-testeurs ! Le projet Bluesky a démarré en 2019 et l’entreprise du même nom a été officiellement fondée en 2021. désormais, l’application Bluesky est disponible sur l’App Store et le Play Store, mais il faudra avoir été sélectionné dans la liste des bêta testeurs pour pouvoir se plonger dans l’app. Il reste encore des places pour participer au bêta-test : un petit tour sur le site de Bluesky, un renseignement d’adresse mail, et avec un peu de chances, la plateforme vous accordera un accès sous la forme d’un code d’invitation.

Dans le détail, Bluesky s’annonce comme un clone « sobre » de Twitter, l’aspect décentralisé et open source en plus. L’interface reste très proche de celle de Twitter, ce qui signifie que ceux qui ne supportent plus le chaos ambiant de la firme à l’oiseau bleu auront bientôt d’autres rivages à accoster (en plus de Mastodon). Reste à voir si le succès sera au rendez-vous, sachant qu’un nouvel entrant aussi réputé que Mastodon peine déjà à atteindre une taille critique.