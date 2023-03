OnePlus confirme l’arrivée de son smartphone pliable pour 2023

OnePlus profite du Mobile World Congress pour faire quelques annonces autour de ses produits. La marque a déjà présenté un téléphone avec un système de refroidissement liquide et annonce désormais que son premier smartphone pliable verra bien le jour en 2023.

Quelques fuites ici et là avaient déjà révélé que OnePlus préparait un smartphone pliable et c’est désormais officiel. Voici ce que Kinder Liu, le directeur des opérations de OnePlus, a déclaré lors d’une session au Mobile World Congress 2023 :

Notre premier téléphone pliable aura la signature d’expérience rapide et fluide de OnePlus. Ce doit être un téléphone haut de gamme qui ne s’installe pas à cause de sa forme pliable, en matière de design industriel, de technologie mécanique et d’autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui vise à être au sommet de l’expérience du marché pliable actuel.

Il a précisé séparément à TechCruch que le lancement se fera au cours du second semestre de 2023. Mais il n’a pas donné une date, tout comme il n’a rien dit sur les caractéristiques techniques.

Pour rappel, OnePlus et Oppo sont proches, et le premier utilise parfois le design des smartphones du second. Il se trouve que Oppo propose déjà un smartphone pliable, à savoir le Find N2. Est-ce que OnePlus proposera un modèle équivalent quelque peu remanié ? Il faudra attendre pour le savoir.

Il sera également intéressant de voir si le modèle aura une véritable valeur ajoutée. À date, Samsung domine les ventes pour ce qui est des smartphones pliables. Cela reste encore un petit marché par rapport à celui des smartphones standards, mais il grossit d’année en année.