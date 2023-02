Le OnePlus 11 Concept intègre un système de refroidissement liquide, comme les PC

Les PC — tout particulièrement ceux orientés vers les gamers — embarquent un système de refroidissement. L’objectif est de dissiper la chaleur afin de profiter pleinement des performances. Voilà que le téléphone OnePlus 11 Concept dispose d’un système similaire.

Le téléphone est un OnePlus 11 standard avec un nouveau système de refroidissement liquide. OnePlus appelle sa technologie de refroidissement CryoFlux actif. Le groupe utilise un liquide cryogénique circulant dans le téléphone par deux micropompes piézoélectriques. Voici ce que la marque indique :

Les deux micropompes piézoélectriques de qualité industrielle sont placées dans un espace limité de moins de 0,2 cm³, tandis que l’épaisseur des conduites de liquide n’augmente que de 0,2 mm. Grâce à cette structure unique de canaux à plusieurs niveaux, il est désormais possible d’obtenir une dissipation uniforme de la chaleur, ce qui permet aux utilisateurs de jouer plus longtemps, plus efficacement et avec plus de confort.