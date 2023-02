Près de deux mois après la présentation de l’OPPO Find N2 Flip en Chine, le fabricant asiatique Oppo s’apprête à lâcher son « clamshell » en France. Le concurrent du Samsung Galaxy Z Flip vient en effet d’annoncer que son OPPO Find N2 Flip serait dévoilé dans l’hexagone le 15 février prochain ! Cette keynote de présentation se tiendra à 15h30 et la disponibilité de l’appareil à la vente devrait suivre peu de temps après. On en saura donc plus sur les tarifs en euros (on connait déjà les specs), un point d’autant plus important que Samsung pratique des prix particulièrement élevés sur ses gammes d’appareils pliables. Oppo va t-il réussir à plier le game (hum…) sur ce segment du marché ?

Oppo tease aussi les principales forces techniques de l’OPPO Find N2 Flip, comme « la charnière de nouvelle génération » ainsi que l’écran « sans un pli », longtemps le point faible des appareils pliables. Pour le reste, les specs sont connues, soit un un écran pliable AMOLED 6,8 pouces Full HD+ et 120 Hz; un écran secondaire (non pliable) de 3,26 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 9000+ épaulé par 8 à 16 Go de RAM, de 256 ou 512 Go de capacité de stockage et d’un bloc photo développé en collaboration avec le prestigieux Hasselblad (capteur principal 50 mégapixels + ultra grand angle 8 mégapixels). A noter que le modèle commercialisé en France n’aurait droit qu’à la configuration 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Enfin, l’appareil est doté d’une batterie 4300 mAh avec fonction de charge rapide SUPERVOOC (44 W).