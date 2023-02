Xiaomi (via Redmi) dévoile une charge à 300 W : moins de 5 minutes pour recharger un smartphone

Xiaomi est décidément le roi de la vitesse de recharge. Après la charge à 200 W il y a à peine deux ans, le fabricant dévoile, via sa marque Redmi, un système de charge à 300 W, capable théoriquement de recharger complètement un smartphone en moins de 5 minutes. Xiaomi a teasé la performance technologique avec un encart diffusé sur Weibo puis a diffusé une vidéo sur YouTube montrant un Redmi Note 12 Pro+ « custom » (batterie de 4100 mAh) se rechargeant en à peine 4 minutes et 54 secondes grâce à cette technologie.

Enfoncés donc les 240 W de Realme, mais l’on se demande toujours avec un peu d’appréhension ce qu’il adviendra de cette batterie après un nombre conséquent de recharge. Généralement en effet, les systèmes de charge puissants ont tendance à user plus vite les batteries, et l’on peut donc supposer qu’avec du 300 W, cette usure sera encore plus rapide (ce qui n’est pas très bon pour la planète).

Le bloc de charge 300 W s’appuie sur la technologie double GaN et Xiaomi a rajouté de nombreux capteurs afin d’éviter la surchauffe, et donc les risques d’incendie. voilà qui ne rassure pas tout à fait…