ChatGPT poursuit son invasion logicielle : après Bing de Microsoft (et bientôt la suite Office 365), c’est au tour de Snapchat d’accueillir « My AI », un chatbot basé sur la fameuse IA générative de texte ChatGPT. La page de blog de Snapchat annonce que My AI sera basé sur la toute dernière version de ChatGPT; et parce que l’on est bien sur Snapchat, il sera même possible de modifier le fond d’écran d’une discussion avec My AI, voire de modifier le nom de l’IA elle-même !

Hormis ces quelques éléments cosmétiques, My AI ressemble fort à un clone de ChatGPT, avec ce que cela comporte de risques d’erreurs. Le communiqué de Snapchat s’excuse par anticipation des boulettes que pourraient commettre My AI : « Comme avec tous les chatbots alimentés par l’IA, My AI est sujette aux hallucinations et peut être amenée à dire à peu près n’importe quoi… désolé d’avance ». Des « bridages » ont tout de même été rajoutés par Snapchat, de façon à éviter les réponses à caractère violent ou sexuel.

Snapchat prévient aussi que les conversations avec My AI pourront être consultées par un tiers afin d’améliorer le logiciel. Voilà qui ne donne pas tout à fait confiance… Dans un premier temps, My AI sera uniquement proposée aux membres premium (payants) de Snapchat.