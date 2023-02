Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite annoncés, avec les prix et la date de sortie en France

Xiaomi a profité du Mobile World Congress 2023 pour annoncer ses smartphones Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite. Il y avait déjà eu une présentation en Chine et voilà maintenant la présentation européenne, qui permet notamment de connaître les prix et la date de sortie.

Présentation du Xiaomi 13 Pro

Le Xiaomi 13 Pro est le modèle le plus intéressant de la gamme, en particulier pour les amateurs de photos. Le téléphone, qui dispose d’un écran incurvé de 6,73 pouces, possède des capteurs photo co-développées avec Leica. Le capteur principal de 50 mégapixels est doté d’un objectif de 1 pouce. On retrouve également un téléobjectif de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal pour les selfies de 32 mégapixels.

Le smartphone est capable de prendre des photos 10 bits au format RAW. Les photos prises en mode portrait avec le téléobjectif peuvent également être modifiées au-delà des photos standard de 75 mm. Vous pouvez choisir de les prendre en noir et blanc avec une image de 35 mm, avec un effet bokeh tourbillonnant de 50 mm, ou une photo de 90 mm avec mise au point douce.

Les autres caractéristiques techniques du Xiaomi 13 Pro comprennent un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 820 mAh qui peut se charger de 0% à 100 % en 19 minutes seulement avec un chargeur HyperCharge de 120 W en mode Boost. Le téléphone supporte aussi la 5G et le Wi-Fi 7. Il a un indice IP68 pour la résistance à l’eau et tourne sous Android 13 avec la surcouche MIUI 14 de Xiaomi.

En Europe, le Xiaomi 13 Pro coûtera 1 299,90€. Il s’agit d’une hausse de 200€ par rapport au Xiaomi 12 Pro lors de son lancement.

Le modèle standard sous les 1 000€

De son côté, le Xiaomi 13 a un écran plat de 6,36 pouces, la puce Snapdragon 8 Gen 2, 8 ou 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et une batterie de 4 500 mAh. Les capteurs photo ont également été co-développés avec Leica, et comprennent un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 10 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels.

En France, il y aura (visiblement) le modèle avec 8 Go de RAM mais pas 12 Go. Le prix sera de 999€, soit 100€ de plus que le modèle précédent à son lancement.

Un modèle Lite moins cher

Enfin, nous avons eu le droit au Xiaomi 13 Lite. Le téléphone dispose d’un écran incurvé de 6,55 pouces et a le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Les capteurs photo sur ce téléphone, qui ne viennent pas avec la marque Leica, comprennent un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 5 mégapixels, et un capteur ultra grand-angle de 2 mégapixels. Il dispose également d’une batterie de 4 500 mAh. Par contre, on retrouve Android 12 et non Android 13.

À noter qu’il y a du changement aussi à l’avant. Le Xiaomi 13 Lite a le droit à non pas un mais deux capteurs frontaux. On retrouve un modèle de 32 mégapixels et un autre de profondeur de 8 mégapixels. Les deux sont placés dans une sorte d’encoche sur la partie supérieure de l’écran.

En France, le Xiaomi 13 Lite sera disponible pour 499€.