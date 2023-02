Samsung dévoile un modem 5G NTN pour la connexion mobile via satellites

Tout le monde y vient : après Apple, Qualcomm, Huawei et désormais MediaTek, Samsung dévoile à son tour un modem NTN pour la connexion mobile va satellite ! Ce modem 5G NTN permettra non seulement d’envoyer et de recevoir des SMS (comme ce que propose Apple aujourd’hui avec ses iPhone 14 Pro), mais aussi des images, des photos ou des vidéos.

Cette puce modem compatible 5G autorise une communication bidirectionnelle (upload et download donc) et sera intégrée à une prochaine génération de processeurs Exynos. Samsung avait promis l’arrivée prochaine de cette technologie au début de ce mois de février et n’a donc pas tardé à tenir parole. Pour l’heure, les Galaxy S23 n’intègrent pas la connexion satellitaire, mais l’on peut supposer que la future gamme de Galaxy S24 disposera d’une puce Exynos avec modem 5G NTN.

Samsung affirme que sa technologie pourra « apporter la connectivité à des régions qui étaient auparavant inaccessibles par les réseaux terrestres, que ce soit au-dessus des montagnes, à travers les déserts ou au milieu de l’océan ». Le géant sud-coréen voit plus loin encore et envisage une intégration de cette puce dans les véhicules de « mobilité aérienne urbaine (UAM), comme les avions sans pilote et les voitures volantes ».