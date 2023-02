MediaTek prépare des puces mobiles pour la connexion réseau par satellite

La connexion réseau par satellite est la tendance mobile du moment sur le segment du haut de gamme. Samsung et Apple ont montré la voie, et désormais, ce sont les géants des puces mobiles qui s’y collent. Après Qualcomm, MediaTek profite de l’ouverture du MWC 2023 pour annoncer la prise en charge dans ses prochaines puces du protocole de réseau non terrestre 3GPP (NTN), soit la connexion satellitaire. Mieux encore, la 5G New Radio NTN (NR-NTN) sera aussi disponible sur de futurs modèles de smartphones équipés de puces MediaTek. La connexion réseau par satellite sur les mobiles et avec le débit de la 5G ? Vous en rêviez, MediaTek est en train de le faire.

Un satellite de communication Starlink

Le fondeur avait préparé un long laïus pour vanter les mérites de la technologie 3GPP : « Les réseaux satellites visent à combler les lacunes de la couverture mobile, offrant un moyen fiable pour les appareils de communiquer dans des endroits éloignés. Avec les smartphones compatibles satellite, les consommateurs peuvent rester en contact lorsqu’ils font de la randonnée, conduisent dans des zones isolées, sur un bateau ou dans d’autres situations où il n’y a traditionnellement pas de connectivité ; cela offrira non seulement aux utilisateurs la tranquillité d’esprit, mais leur permettra également de demander de l’aide dans les situations d’urgence. Aujourd’hui, la plus grande opportunité de marché pour la technologie 3GPP NTN est celle des smartphones, bien qu’il existe une demande croissante de connectivité par satellite dans les applications IoT telles que l’agriculture, la foresterie et la logistique. L’industrie automobile sera également un marché majeur pour la technologie des communications par satellite dans les années à venir. »

Le premier smartphone à intégrer la puce « satellitaire » de MediaTek est le CAT S75 de Bullit (disponible en préco dès aujourd’hui aux Etats-Unis), suivi au second trimestre par le Motorola Defy 2. La technologie de connexion par satellite sera aussi présente dans le Motorola Defy Satellite Link, un boitier Bluetooth qui permet aux utilisateurs d’Android ou d’iOS de connecter leur smartphone par satellites à l’aide de la plate-forme Bullitt Satellite Connect (messagerie bidirectionnelle, partage de position et SOS d’urgence).