Journey To Foundation : un jeu VR basé sur la saga culte d’Isaac Asimov (trailer)

Dévoilé lors du dernier State of Play de Sony (peu emballant par ailleurs), Journey To Foundation est un jeu VR d’aventure action basé sur Le Cycle Fondation, l’oeuvre culte et foisonnante d’Isaac Asimov. Le studio Archiact n’est pas allé bien sûr jusqu’à recréer tout le lore du cycle (ce serait hors de portée d’un studio indépendant), mais le premier trailer est tout de même assez engageant si l’on garde en tête qu’il s’agit là d’un jeu en VR.

Le pitch de Journey to Foundation : « Dans Journey to Foundation, les joueurs se lancent dans une mission clandestine en tant qu’agent Ward, un espion envoyé aux confins de l’Empire galactique pour infiltrer un groupe de déserteurs… et pour découvrir une terrible vérité qui pourrait changer le cours de l’histoire. Armé des meilleurs outils et armes que l’Empire a à offrir, vous devrez décider à qui faire confiance. Combattrez-vous pour un Empire dont Hari Seldon a prédit qu’il s’effondrera dans l’anarchie dans 30 000 ans, ou ferez-vous défection à la Fondation et les aiderez-vous à construire un nouveau berceau pour l’humanité ? »

Journey To Foundation sera disponible dès cette année sur Pico 4, Meta Quest 2 et PS VR2.