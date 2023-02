Molotov augmente le prix de l’abonnement pour ses anciens abonnés

Molotov a envoyé un e-mail à ses anciens clients pour les informer d’une hausse de prix en ce qui concerne leur abonnement. La hausse tarifaire existe déjà depuis août 2022 pour les nouveaux clients, mais ceux qui avaient l’offre Molotov Plus (qui n’existe plus aujourd’hui) pouvaient garder l’ancien prix, à savoir 3,99€/mois. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Dans son e-mail, Molotov indique :

Les prix de nos abonnements ont évolué depuis le 4 août 2022. Vous bénéficiez actuellement d’un tarif qui n’est plus commercialisé par Molotov (Molotov Plus, 3,99€/mois). Le prix de votre abonnement Molotov Plus passera automatiquement à 5,89€/mois lors de votre prochaine échéance à partir du 23 mars 2023.

Comme dit précédemment, l’offre Molotov Plus n’existe plus aujourd’hui. On retrouve à la place Molotov Extra qui coûte 5,99€/mois. Celle-ci permet de voir plus de 80 chaînes de télévision (dont la TNT), de les enregistrer, de profiter du replay et d’avoir un accès sur quatre écrans à la fois en Full HD. À noter que l’accès à TF1 et M6 est compris avec cette offre. Ce n’est pas le cas avec l’offre gratuite.

Si vous êtes concerné par la hausse de prix et l’acceptez, vous n’avez rien à faire, la bascule se fera automatiquement. À l’inverse, vous pouvez résilier votre abonnement si cela ne vous convient pas.