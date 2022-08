Molotov augmente son prix et ajoute un abonnement Extra

Il y a du changement du côté de Molotov, avec le service pour regarder les chaînes de télévision qui augmente son prix et en profite au passage pour lancer un nouvel abonnement.

Récemment, Molotov avait annoncé augmenter le prix de son abonnement Molotov Plus de l’ordre de 50%, en passant de 3,99€/mois à 5,99€/mois. Il se trouve que le changement en place n’est pas exactement celui qui avait été annoncé au départ.

L’offre Molotov Plus existe toujours et voit son prix en réalité prendre un euro, soit 4,99€/mois. En revanche, elle se veut un peu moins fournie qu’auparavant. Il était question d’un accès à 80 chaînes (dont TF1 et M6 qui ne sont pas accessibles avec l’offre gratuite), l’enregistrement, le replay et le visionnage en Full HD sur quatre écrans. Avec la révision de l’offre, il n’y a plus la possibilité d’enregistrer et le visionnage en Full HD devient uniquement possible sur deux écrans à la fois.

Vient ensuite la nouvelle offre qui a pour nom Molotov Extra et qui coûte 5,99€/mois. Pour le coup, celle-ci s’avère être l’équivalent de ce qu’était Molotov Plus avant la hausse du tarif. On retrouve 80 chaînes (dont TF1 et M6), le replay, l’enregistrement et le visionnage en Full HD sur quatre écrans.

Les nouveaux sont en place dès aujourd’hui. À noter que les clients qui avaient les anciens prix vont les conserver… du moins pour l’instant.