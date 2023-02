Shinji Mikami quitte Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within)

Fondateur du studio Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within Ghostwire Tokyo), le concepteur de jeu Shinji Mikami quittera son poste d’ici les prochains mois. L’information a d’abord fuité avant d’être officiellement confirmée par Bethesda. Shinji Mikami fait partie de la liste des créateurs de JV au statut réellement culte : Resident Evil, Dino Crisis, Resident Evil 4, God Hand, Vanquish, The Evil Within, on doit tous ces jeux à l’esprit créatif de Mikami.

Shinji Mikami

Si la perte est réelle pour Bethesda et par contre-coup pour Microsoft/Xbox, ce départ s’inscrit au moins dans le cadre d’un passage de témoin réussi : The Evil Within 2 et surtout le génial Hi-Fi Rush ont été réalisés non par Mikami mais par John Johanas. Sachant que Hi-fi Rush est de loin le meilleur lancement de jeu pour le studio Tango Gameworks, la relève semble donc assurée.

Même si Mikami assurait récemment vouloir créer son jeu idéal, son départ de Tango Gameworks sonne un peu comme une fin de carrière pour le créateur de 57 ans, à moins bien sûr que la prochaine destination de Mikami ne soit (une nouvelle fois) un studio de jeu prestigieux…