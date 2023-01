Hi-Fi Rush : la belle surprise du Xbox Developer_Direct … est immédiatement disponible ! (trailer)

Du Minecraft, du Forza Motorsports, du Redfall, le Xbox Developer_Direct de ce mercredi 25 janvier semblait parti pour enfoncer des portes largement ouvertes, tous les jeux sus-cités ayant déjà eu droit à leur vidéo de gameplay. Mais pour une fois, (et vraiment pour UNE fois), Microsoft nous avait réservé une jolie surprise, sous la forme du dernier jeu de Tango Gameworks, Hi-Fi Rush.



Coloré, superbement animé et bénéficiant d’une DA très maitrisée tout en cel shading, Hi-Fi Rush est un jeu d’action musical dans lequel il s’agira de taper en rythme sur les ennemis afin de débloquer des combos dévastateurs. Les influences du titre sont assez évidentes, entre Jet Set Radio et No Straight Roads. Quant à la bande musicale très orientée rock, c’est du solide puisque l’on retrouve des morceaux de Prodigy, Nine Inch Nails, The Black Keys, Zwan ou bien encore The Joy Formidable.

Avec son look de dessin animé interactif et ses décors rétro-futuristes rutilants, cet Hi-Fi Rush tient plus du AA que du titre indé, même s’il semble acquis que c’est l’équipe « B » de Tango (menée par John Johanas, le créateur de Evil Within 2) qui s’est occupé de son développement, l’équipe « A » étant en charge de l’assez moyen Ghostwire: Tokyo. Au delà de la « claquounette » visuelle, le clou de cette annonce surprise est arrivé en toute fin de présentation, lorsque Shinji Mikami en personne a déclaré que Hi-Fi Rush était immédiatement disponible dans le Xbox Game Pass et aussi à la vente pour Xbox et PC (Steam et Epic Games Store) ! Un « shadow drop » superbement préparé, et qui mine de rien donne aux Xbox Series leur première exclusivité « maison » depuis… plus d’un an ! Il était plus que temps…