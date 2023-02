Goldorak – Le Festin des Loups : premier trailer de gameplay pour le titre de Microids

S’il y a bien un éditeur qui pioche dans la pop-culture des années 80, c’est Microids. Bandes dessinées, animés, tout y passe, d’Astérix aux Schtroumpfs en passant par… Goldorak. L’éditeur français avait annoncé le portage vidéoludique de Goldorak au mois de février 2021, et depuis, hormis un court teaser et quelques screenshots, on avait aucune nouvelle sur le développement du titre assuré par la jeune pousse Endroad. Voici donc enfin le premier trailer de gameplay de Goldorak – Le Festin des Loups, un jeu d’action qui placera le joueur aux commandes des destinées d’Actarus, Prince d’Euphor, et de son robot géant Goldorak.

La séquence de gameplay semble indiquer que le jeu pourrait se dérouler en monde ouvert (ou dans des arènes très vastes), et l’on constate que le design des robots reste très fidèle à l’animé. difficile de se prononcer sur les combats en l’état, mais le décor très verdoyant tranche déjà pas mal avec le style de l’animé, sans compter que ces espaces naturels semblent plutôt vides. Goldorak – Le Festin des Loups sera disponible cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC.