Goldorak : Microids lâche le premier teaser et quelques screenshots du jeu

Enfin, Microids nous donne des nouvelles du jeu vidéo Goldorak via un teaser et deux screenshots ressemblent plus à des croquis de travail. C’est peu, mais c’est au moins une confirmation que le projet est toujours vivant même s’il va falloir se montrer très patient : la sortie de Goldorak est en effet prévue pour l’année 2023. Le studio Endroad a été chargé du développement du titre, en collaboration avec l’illustrateur Philippe Dessoly (déjà à l’oeuvre sur Astérix & Obélix Baffez-les tous).

Les deux screenshots sont visibles à la fin du teaser

Stéphane Longeard, le CEO de Microids, s’est de nouveau exprimé sur l’adaptation vidéoludique de l’animé culte des années 80 : « Nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay. »