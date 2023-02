La Corée du Sud veut lancer son réseau 6G dès 2028

Certains n’ont pas encore la 5G que la Corée du Sud parle déjà de la 6G et annonce vouloir lancer son propre réseau dès 2028. Cela rejoint une déclaration de Samsung faite en 2020, évoquant le même créneau de lancement.

Dans le cadre du plan K-Network 2030, la Corée du Sud va se doter de technologies 6G, innover dans le réseau mobile de nouvelle génération et renforcer la chaîne d’approvisionnement du réseau. Parallèlement, le gouvernement encouragera les entreprises locales à produire des équipements, des composants et des matériaux pour la 6G en Corée du Sud. Il développera également un réseau d’accès radio ouvert compatible avec tous les appareils et permettant aux opérateurs et aux entreprises de fournir des services flexibles.

Pour rendre tout cela possible, la Corée du Sud réalise une étude de faisabilité pour un projet de recherche et de développement sur les technologies de base de la 6G. Le projet s’élève à 625,3 milliards de wons (449,93 millions d’euros).

Selon le ministère des Sciences et des Technologies de l’information et de la communication, le pays déploie ces efforts afin de s’assurer une domination rapide des futures fréquences sans fil. Ce plan vise également à aider le pays à conserver sa position dans la compétition mondiale pour les futures infrastructures de réseau. Un rapport de la société de renseignement IPlytics a révélé que si le développement de la technologie 4G était principalement dominé par les entreprises américaines et européennes, les entreprises sud-coréennes ont pris la tête du développement de la 5G. Qui plus est, la Corée du Sud a représenté 25,9% du nombre de brevets 5G l’année dernière. Elle vise à atteindre 30% ou plus dans la compétition des brevets 6G.