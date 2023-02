L’abonnement payant d’Instagram et Facebook ne convainc pas les experts

Meta a copié Twitter Blue en annonçant Meta Verified, son propre abonnement payant pour avoir la certification des comptes Instagram et Facebook. Mais les experts ne croient pas vraiment à cette offre.

Échec en vue pour Meta Verified ?

Pour plusieurs analystes de Wall Street, cet abonnement ne sera pas en mesure de générer à court terme des revenus équivalents aux sommes colossales tirées des recettes publicitaires. « Nous ne pensons pas que le nouveau service de vérification des comptes dépasse 1 à 2% du chiffre d’affaires total au cours des 18 prochains mois », prédit Angelo Zino de CFRA. Il insiste toutefois sur la nécessité pour Meta de diversifier ses sources de revenus au moment où l’inflation pèse sur les dépenses des annonceurs et où le groupe de Mark Zuckerberg fait face à une concurrence féroce sur le marché de la publicité en ligne.

Pour Dan Ives de Wedbush Securities, le lancement d’un abonnement payant est un pari risqué pour Meta. « Il pourrait y avoir un retour de bâton de la part des consommateurs qui ne voudront jamais payer un centime pour Facebook ou Instagram et cette initiative pourrait les pousser vers la sortie », a-t-il estimé. D’autant que le prix pourrait être prohibitif pour certains : 11,99 dollars par mois pour l’offre Web et 14,99 dollars depuis l’application mobile.

« Pour la plupart des utilisateurs de Meta, que ce soit sur Facebook ou Instagram, cette nouvelle offre risque d’être accueillie avec un haussement d’épaules plein d’indifférence », anticipe Susannah Streeter de Hargreaves Lansdown. L’analyste pense toutefois que les petites entreprises et les personnalités très en vue pourront être tentées de payer pour se protéger des piratages ou pour obtenir plus de visibilité.

Le fait de rendre payante la protection accrue contre l’usurpation d’identité a également fait beaucoup réagir. « Les dispositifs de sécurité ne doivent PAS être mis en vente », s’est indignée la spécialiste en cybersécurité Kavya Pearlman, jugeant que cela créerait une fracture numérique entre les plus riches et les moins fortunés. Elle plaide pour que les patrons des géants de la technologie luttent davantage contre les escrocs et passent moins de temps à faire payer leurs clients dont ils exploitent déjà les données personnelles.

Encore plus direct, le Real Facebook Oversight Board, un groupe militant anti-Meta, a affirmé que « Facebook voulait désormais que [les utilisateurs financent] le modèle nuisible qui alimente toute son activité ».