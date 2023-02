Xiaomi présentera ses robots lors de la MWC

Vrai avancée technologique en vue ou gros coup de com marketing ? Toujours est-il que Xiaomi a confirmé la présence de ses robots CyberDog et CyberOne lors du MWC, le grand salon mobile de Barcelone. Le robot humanoide CyberOne sera sans doute le clou du spectacle, avec ses LEDs et sa banque sonore (80 sons) capables d’évoquer 45 émotions différentes. Reste que l’on connait bien ce type de robots, et leur capacité cognitive ne dépasse généralement pas celle d’automates sophistiques.

Quant aux prouesses physiques de ces machines, et hormis l‘Atlas de Boston Dynamics, tout le secteur semble en être resté à un stade très archaïque. Ces types d’androïdes réclament en effet d’énormes moyens financiers pour être ne serait-ce que crédibles, alors que la plupart du temps ils sont utilisés comme de simples outils de communication marketing (« Regardez comment notre société est tournée vers le futur ! »). Même le Prometheus de Tesla a peiné à convaincre les spécialistes du secteur.

Ce n’est guère mieux concernant le CyberDog, qui souffre lui aussi de la comparaison avec le robot Spot de Boston Dynamics. Dévoilé il y a deux ans, le robot quadrupède semblait déjà accuser du retard sur les prototypes du genre les plus évolués (et pas seulement ceux de Boston Dynamics). Le CyberDog a pour lui d’être disponible à la vente, mais à 1540 dollars l’unité, cela fait tout de même cher de la démonstration technologique un peu vaine. Xiaomi aura t-il de nouveaux arguments à faire valoir lors du salon de Barcelone ? La MWC 2023 se tiendra du lundi 27 février au jeudi 2 mars.