La franchise Dragons de DreamWorks sera adaptée en film live-action

Enfin une adaptation live-action qui fait sens : le très bien informé The Hollywood Reporter nous annonce que la célèbre franchise de film d’animation Dragons produite par DreamWorks est en cours d’adaptation en version live-action pour le compte cette fois d’Universal Pictures. Le site d’information a même obtenu la date de sortie en salles, qui aurait donc été fixée au 14 mars 2025 aux Etats-Unis (et sans doute à la même date dans le reste du monde). Le casting serait déjà en préparation tandis que Dean DeBlois, le réalisateur des films d’animation, resterait aux manettes de cette version forcément beaucoup plus « réaliste ».

Le lore d’heroic fantasy ainsi que le caractère épique de Dragons se prêtent à priori très bien à une adaptation en film « live ». Le concept d’un adolescent chevauchant un Dragon laissé au secret est d’ailleurs déjà traité dans le très correct Eragon avec Jeremy Irons et John Malkovich en vedettes. Les effets spéciaux et le rendu 3D ont considérablement progressé depuis ce film, ce qui devrait nous assurer un Krokmou plus vrai que nature… A noter enfin que la sortie du film Dragons devrait être précédée par l’ouverture d’attractions Dragons dans le parc Universal Studios situé en Floride.