Porno en libre accès : Twitter aussi devra disposer d’un système de vérification d’âge

Le système de vérification d’âge que souhaite mettre en place le gouvernement pour l’accès aux sites pornographiques concernera aussi Twitter. L’information a été confirmée par Jean-Noël Barrot, le Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. « Dès lors qu’il y a des images pornographiques qui sont diffusées sur une plateforme, qu’elle s’appelle Twitter ou Pornhub, la vérification d’âge s’appliquera », a ainsi déclaré Jean-Noël Barrot au micro de KOOL Mag.

Le gouvernement promet un « double anonymat » lors de la vérification d’âge, mais cela ne règle pas la question de fond : quel adulte en effet acceptera de soumettre son âge légal à un organisme tiers juste avant de se faire un petit plaisir auto-érotique ? La seule solution sensée aurait sans doute été de lancer un énorme campagne d’information sur les contrôles parentaux désormais au coeur de tous les appareils électroniques grand public actuels, au lieu de quoi on a choisi de déresponsabiliser les parents et d’infantiliser le comportement des adultes (une autorisation avant chaque séance d’onanisme, il faut le faire…).

Alors certes, les enfants n’auront plus accès aux contenus pornographiques (et encore, avec un VPN…), mais au prix sans doute de la fermure des sites incriminés à plus ou moins court terme (du moins les sites .fr)… Mais n’était-ce pas le but de la manoeuvre au final ? A la lecture du rapport (brûlot anti-porno) qui a servi de base de travail aux décisions actuelles, il est légitimement permis de se poser la question.