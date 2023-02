Spidar : le robot araignée qui vole et se déplace au sol grâce à des « pattes à hélices »

On ne sait trop quoi en penser mais l’engin est suffisamment étrange et différent de tout ce que l’on connait pour que cela mérite bien un coup d’œil : des chercheurs de l’université de Tokyo ont mis au point le Spidar, un robot-drone-araignée composé de 4 longues pattes articulées sur lesquelles ont été disposées des propulseurs à hélices (rotors). Particularité de ce robot, les propulseurs agissent comme des actuateurs afin de permettre au robot d’avancer sur la terre ferme, chaque groupe de propulsion pouvant agir indépendamment de tous les autres, mais en coordination des mouvements nécessaires pour avancer. Sur la vidéo, le résultat de cette innovation n’est pas flagrant et le robot semble avoir toutes les peines du monde à avancer de quelques cm (il faut même passer la vidéo en accéléré pour se rendre compte du mouvement).



En mode drone en revanche, les propulseurs à hélices se synchronisent et permettent à l’engin de décoller de quelques dizaines de cm au dessus du sol, et tout de suite le robot semble (un peu) plus à son aise. Après tout, les hélices c’est fait pour voler, pas pour se trainer sur l’asphalte. Pour couronner cette véritable bizarrerie robotique, sachez que Spidar est l’acronyme de « SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot ».