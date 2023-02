Roblox : le Métavers qui fonctionne, avec 65 millions d’utilisateurs actifs journaliers sur janvier

Si le métavers semble souvent assez mal défendu par Zuckerberg, le concept marché déjà plutôt pas mal chez certains concurrent d’Horizon Worlds. Roblox vient ainsi de publier de solides résultats pour son Q4 2022, tellement solides en fait que l’action de la société a bondi de 25% après l’annonce des chiffres ! Très populaire chez les jeunes, Roblox est une plateforme digitale multi-activités (mais principalement orientée vers le jeu) qui accueille des dizaines de millions d’utilisateurs. sur le quatrième trimestre 2022, la plateforme comptait 58,8 millions d’utilisateurs journaliers actifs en moyenne, soit 19% de mieux qu’un an auparavant. Sur l’ensemble de l’année, le nombre d’utilisateurs journaliser tombe à 56 millions (mais +23% par rapport à 2021). Et sur ce premier mois de janvier, c’est le grand boum, avec pas moins de 65 millions d’utilisateurs actifs journaliers en moyenne, soit là encore une progression de 19% sur un an !

En face, les 300 000 utilisateurs d’Horizon Worlds ressemblent presque à une anomalie dans la matrice… Alors certes, accueillir beaucoup de monde c’est bien, mais savoir monétiser tout ça, c’est encore mieux. Sur ce point là encore, tout roule pour Roblox, avec des achats in-apps (via la monnaie virtuelle Robux) qui se montent à près de 900 millions de dollars sur le Q4 (+17%), alors que les analystes attendaient 15 millions de moins. Sur l’ensemble de l’année (2022), le chiffre d’affaires atteint 2,9 milliards de dollars (+9%), et sur le seul mois de janvier, les estimations de revenus se situent dans une fourchette comprise entre 267 et 270 millions de dollars (+19%). Qui a dit que le métavers était promis à un énorme flop ?