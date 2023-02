Kevin Feige, le patron de Marvel, veut espacer les nouvelles séries sur Disney+

Commencerait-on à comprendre du côté de Disney/Marvel que le volume ne fait pas la qualité ? Toujours est-il que Kevin Feige, le grand boss de Marvel, souhaite désormais espacer les nouveaux programmes sur le service de streaming Disney + : « Je pense que l’un des aspects les plus puissants d’être à Marvel Studios est que ces films et émissions sont dans l’air du temps. Il est plus difficile de toucher l’air du temps quand il y a tellement de produits et de « contenu » « , a ainsi déclaré Feige dans les colonnes d’Entertainment Weekly.

Kevin Feige

Moins de programmes mais plus qualitatifs donc ? Feige semble aussi y songer : « Nous voulons que Marvel Studios et les projets MCU se démarquent vraiment et se tiennent au-dessus. Ainsi, les gens verront qu’à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6, le rythme auquel nous diffusons les programmes Disney + changera afin qu’ils puissent chacun avoir une chance de briller. » Que l’on ne se fasse pas trop d’illusions toutefois : 7 nouvelles séries ou films seront diffusés en 2023-2024 pour la phase 5 du MCU, contre… 8 films/séries pour les deux années de la phase 4. La différence est donc suffisamment minime pour que l’on puisse douter de la portée réelle des déclarations de Feige, à moins que les gros changements ne démarrent avec la phase 6 du MCU.

Le timing gagnant devra être calculé avec précision : Disney+ a perdu 2,4 millions d’abonnés sur le dernier trimestre et ce malgré des gains d’abonnés aux Etats-Unis et au Canada. Il serait très étonnant que la fréquence de sortie des nouveautés soit la seule cause du désintérêt croissant d’une partie du public…