Microsoft admet que le Xbox Game Pass a un impact négatif sur les ventes de jeux

Le Xbox Game Pass permet aux joueurs d’avoir accès à de nombreux jeux contre un abonnement mensuel, à l’instar de ce que propose Netflix avec les films et séries. Le problème est que cette offre a un impact négatif sur les ventes de jeux, comme l’admet Microsoft.

Le Xbox Game Pass a un impact sur les ventes de jeux

Dans un document de la Competition and Markets Authority, à savoir le régulateur britannique, concernant le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, on apprend que les ventes de jeux prennent un coup lors de la première année qui suit l’arrivée sur le Xbox Game Pass. En soi, cela peut sembler évident, mais cela va à l’encontre des précédentes déclarations de Phil Spencer, le responsable de la branche jeux vidéo chez Microsoft.

« Microsoft a également fait valoir que son analyse interne montre une baisse de [effacé]% des ventes de jeux douze mois après leur ajout sur le Game Pass », note le régulateur dans son rapport. Comme nous pouvons le voir, le régulateur a décidé de ne pas mentionner publiquement le pourcentage exact.

Comme dit précédemment, cela va à l’encontre de précédentes déclarations de Phil Spencer. « Lorsque vous mettez un jeu comme Forza Horizon 4 sur le Game Pass, vous avez instantanément plus de joueurs du jeu, ce qui conduit en fait à plus de ventes du jeu », avait déclaré Phil Spencer en 2018, ajoutant, « Vous dites, ‘tout le monde ne va-t-il pas simplement s’abonner pour 10 $ et aller jouer à ce truc ?’ Mais non, les joueurs trouvent des choses à jouer en fonction de ce que les autres jouent ».

Toujours en 2018, pendant la période de l’E3, Phil Spencer a spécifiquement cité deux jeux — Sea of Thieves et State of Decay 2 — comme se vendant mieux que les prévisions de l’entreprise, même si les deux titres étaient disponibles sur le Game Pass.

Le régulateur britannique étudie actuellement plusieurs éléments pour valider ou refuser le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Et c’est mal parti pour le moment, comme nous l’avons récemment vu.