realme GT Neo 5 : moins de 10 minutes pour une recharge complète !

On savait déjà depuis plusieurs mois que le realme GT Neo 5 disposerait de la charge rapide 240 W, mais cette fois, on a une vue plus précise sur ce que permet une telle puissance de charge. Le fabricant chinois confirme en effet que la batterie 4 600 mAh du realme GT Neo 5 pouvait se recharger entièrement en à peine 9 minutes ! Le Redmi Note 12 DE de Xiaomi devrait approcher des performances en charge équivalentes, sa batterie étant elle aussi en 240 W. Pour les plus pressés, le realme GT Neo 5 atteint les 20% de charge en 80 secondes et les 50% de charge en 4 minutes à peine. Un avantage de poids face à la concurrence…



Outre cette batterie ultra rapide, le realme GT Neo 5 dispose d’un écran AMOLED 6,7 pouces au taux de rafraichissement de 144 Hz et à la luminosité maximale de 1400 nits. Le processeur est un Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 16 Go de RAM tandis que la capacité de stockage peut atteindre 1 To ! Le bloc photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX890) avec OIS, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. A droite de ce bloc photo, un cadran LED RGB fournit des indications visuelles (notifications, batterie).

Le realme GT Neo 5 sera disponible à la vente en Chine dès le 15 février à partir de 3 199 yuans (16 Go de RAM + 256 Go de stockage), soit environ 440 euros. Le second modèle, disposant de 16 Go de RAM et d’1 To de stockage, culminera à 3 499 yuans (environ 480 euros). Des modèles moins chers seront aussi proposés, mais ces derniers disposeront de la charge en 150 W au lieu du 240 W.