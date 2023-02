Indiana Jones 5 : le De-Aging dopé à l’IA, la nouvelle arme absolue des blockbusters américains

Le nouveau trailer d‘Indiana Jones Et le Cadran de la Destinée a été diffusé lors du Super Bowl LVII, et plus que jamais a servi de parfaite illustration à la nouvelle technologie de de-aging mise au point par Disney. Le de-aging, c’est l’ensemble des technologies matérielles et logicielles qui permettent de vieillir ou de rajeunir numériquement un acteur, et sur ce point, la firme aux grandes oreilles est en avance sur les autres majors… après avoir longtemps essuyé les plâtres; le de-aging de Carrie Fischer dans Rogue One: A Star Wars Story était particulièrement raté, et tout n’était pas parfait avec le de-aging de Mark Hamill (Luke Skywalker) dans l’un des épisodes (devenu quasi culte) du Mandalorian. Le pire dans le domaine est sans doute The Irishman produit par Netflix, avec un de-aging de De Niro parfaitement grotesque.

Pour Indiana Jones Et le Cadran de la Destinée, du moins ce que l’on peut en voir dans le nouveau trailer, la technologie de de-aging semble être enfin arrivée à maturité. Harrison Ford apparait à différents âges de sa vie, et ce qui frappe à chaque fois est le réalisme des visages rajeunis de Ford. On a vraiment l’impression de retrouver l’Indy des années 80. A noter que le visage de Mads Mikkelsen a lui aussi été rajeuni numériquement. A noter que la nouvelle technologie de de-aging de Disney serait à la fois plus performante et moins gourmande en ressources de calcul, ce qui signifie que la firme aux grandes oreilles pourrait être tentée de banaliser son usage.