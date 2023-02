Les Gardiens de la Galaxie 3 : la nouvelle bande-annonce en montre un peu plus

Marvel a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour son film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, à l’occasion du Super Bowl. La première avait été diffusée en décembre et suggérait la fin de l’aventure. C’est toujours le cas ici.

C’est la première fois que Star-Lord a retrouvé son ex Gamora, qui a été tuée par son père Thanos dans Avengers : Infinity War. Une Gamora alternative, sans souvenir de Star-Lord, est revenue dans Avengers : Endgame. Maintenant, Star-Lord doit essayer de rafraîchir la mémoire de cette nouvelle Gamora alors que les Gardiens de la Galaxie s’embarquent pour une dernière mission contre le Maître de l’évolution, joué par Chukwudi Iwuji, à savoir le méchant du film.

Le casting comprend notamment Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Will Poulter et Chukwudi Iwuji.

Ce film devrait être le dernier pour les Gardiens de la Galaxie, notamment parce que l’aventure s’arrête là pour l’équipe et aussi parce que James Gunn, à savoir le réalisateur, est parti chez DC. En effet, il est le co-PDG de DC Studios, l’entité qui gère les films et séries du concurrent de Marvel/MCU avec Batman, Superman et bien plus encore. Il a récemment détaillé la liste des films et séries à venir.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira au cinéma le 3 mai 2023 au cinéma.