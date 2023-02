Google Chrome 110 est disponible : la liste des nouveautés

Google rend disponible la version stable de Chrome 110 au téléchargement et il y a quelques nouveautés proposées avec cette mise à jour. C’est l’occasion de les découvrir.

Avant d’évoquer les nouveautés, il est bon de noter que cette version nécessite Windows 10 au minimum. En effet, la version 109 a été la dernière à supporter Windows 7 et Windows 8.1. Les utilisateurs qui ont encore ces systèmes d’exploitation n’ont plus le droit à des mises à jour, que ce soit pour le système d’exploitation ou le navigateur de Google. Ils peuvent toujours utiliser le navigateur, mais ils n’auront pas les nouveautés ni les correctifs de sécurité.

Concernant les nouveautés, Chrome 110 ajoute le support de RTX Video Super Resolution, une fonctionnalité de Nvidia qui concerne les utilisateurs avec une carte graphique RTX 3000 ou RTX 4000. Si c’est votre cas, vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube ou Netflix en 1080p et la découvrir en 2160p/4K grâce un upscaling. Ce système nécessite un nouveau pilote pour la prendre en charge et doit également être activé dans le panneau de configuration de NVIDIA.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir des améliorations pour les contrôles de Google Traduction au niveau des paramètres du navigateur afin de choisir quelles langues traduire/ne pas traduire et définir une langue par défaut.

D’autre part, on retrouve un peu plus de contrôle pour la fonction « Protection renforcée » en ce qui concerne la navigation sécurisée (Safe Browsing). Enfin, il devient possible d’utiliser la biométrie (comme le capteur d’empreintes) pour confirmer son identité avant d’accéder au gestionnaire de mots de passe.

Chrome 110 est disponible au téléchargement sur google.fr/chrome.