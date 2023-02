Fast X (Fast and Furious 10) se dévoile dans une longue bande-annonce

La saga Fast and Furious n’a pas dit son dernier, avec aujourd’hui la bande-annonce pour le 10e film qui a pour nom Fast X. Il s’agit d’un long trailer puisqu’il dure près de quatre minutes.

La première bande-annonce de Fast X montre Dom confronté à sa plus grande peur — la perte — et le méchant Dante, dont la motivation de vengeance est liée aux événements de Fast and Furious 5, qui s’en prend à l’équipe de Toretto. Le seul moyen pour Dom et ses amis de survivre ? Conduire, bien sûr.

Avant-dernier film de la saga, Fast X promet que « la fin de la route commence » et laisse entendre que quelqu’un pourrait ne pas revenir des événements riches en action de ce film. Des voitures explosent, sont larguées d’avions et détruisent des hélicoptères. C’est une sacrée escalade !

Le casting du film comprend notamment Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez, Jason Statham, Jordana Brewster, Brie Larson, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, John Cena ou encore Charlize Theron.

Fast X sortira au cinéma le 17 mai prochain en France. Ce sera l’avant-dernier film de la saga. Le 11e viendra boucler l’aventure avec une sortie au cinéma dans le courant de 2024, sans plus de précision pour le moment.