Meta ouvre une nouvelle Académie du Métavers en France

Après Nice et Marseille, Meta vient d’ouvrir sa troisième Académie du Métavers à Aulnay-sous-bois. L’objectif reste le même, soit préparer les jeunes générations aux métiers technologiques de demain, comprendre ceux en relation avec la réalité mixte et le métavers. Après sélection, une quinzaine de jeunes étudiants suivent déjà les cours de formations aux nouveaux outils de la VR et de la AR, la plupart étant déjà plus ou moins « casés » chez des entreprises partenaires du projet. La formation alterne d’ailleurs entre les apprentissages (principalement les outils pour la programmation de logiciels AR/VR) et les sessions de stage en entreprise.

L’initiative de Meta est plus que largement plébiscitée par Valérie Pécresse, la Présidente de la Région Île-de-France qui estime que « Les métiers du numérique sont des métiers d’ascenseur social puisqu’il y a tout à créer et tout à apprendre. Il nous faut avoir une piscine de talents.” Meta a déjà prévu d’ouvrir ses prochaines = Académies du Métavers à Montreuil et à Lyon, l’objectif étant de former au total une centaine d’étudiants. « Si tu ne viens pas au métavers, c’est le métavers qui viendra vers toi ».