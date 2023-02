Partage de Compte Netflix : les abonnés français ne devraient payer qu’en mars

Netflix a commencé à faire payer le partage de compte en Europe. En Espagne et au Portugal, il faut ainsi bourse délier pour bénéficier de Netflix hors de l’adresse où a été souscrit l’abonnement. Ces frais supplémentaires ne s’appliqueront pas tout de suite en France : si l’on en croit le bien informé Puremedias.com, les abonnés français à Netflix ne commenceront à payer ces frais de partage qu’à partir du mois de mars, Netflix se donnant encore quelques semaines pour amorcer la douloureuse.

Le terme de douloureuse n’est pas exagéré : en Espagne, le coût est ainsi de 5,99 euros par personne supplémentaire (en plus de l’abonnement mensuel). Au Portugal, c’est 3,99 euros et au Canada, il faut tout de même débourser 7,99 dollars canadiens. Fort heureusement l’abonné au compte pourra bénéficier de Netflix en déplacement sans surcoût via un code d’accès temporaire envoyé par mobile. Netflix joue gros dans cette affaire, et a déjà anticipé le désabonnement massif d’un certain nombre d’abonnés. Le géant du streaming argue que cette tarification du partage de compte serait l’unique moyen de financer correctement les programmes à venir. Au vu de la qualité très aléatoire desdits programmes ces derniers temps, l’argument a de quoi faire sourire…