Yahoo va licencier 20% de ses effectifs, soit 1 600 employés

Yahoo s’ajoute à la liste des entreprises qui licencient massivement. Cela concerne ici 20% des effectifs, soit 1 600 employés au total.

Les employés de Yahoo ont été informés aujourd’hui que 12% d’entre eux (1 000 personnes) vont être licenciés ce jeudi. Dans six mois, 8% supplémentaires (soit 600 personnes) seront licenciés à leur tour. Ces réductions auront un impact sur environ la moitié de l’activité de technologie publicitaire de Yahoo.

Dans une interview à Axios, le PDG de Yahoo, Jim Lanzone, a déclaré que ces licenciements ne sont pas le résultat de problèmes économiques, mais qu’il s’agit plutôt de changements intentionnels visant à renforcer l’unité publicitaire non rentable de Yahoo for Business. Dans l’ensemble, la société est rentable, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 8 milliards de dollars.

Yahoo, qui appartient à la société de capital-investissement Apollo Global Management depuis un rachat de 5 milliards de dollars en 2021, a ajouté que cette opération lui permettrait de se concentrer et d’investir davantage dans son activité publicitaire phare, appelée DSP (demand-side platform). Dans le cadre de ce changement, la société va donner la priorité au soutien de ses principaux clients mondiaux et relancer des équipes de vente de publicité dédiées aux propriétés détenues et exploitées par Yahoo (notamment Yahoo Finance, Yahoo Actualités et Yahoo Sports). Le groupe va migrer ses efforts de publicité native vers son partenariat à long terme avec le fournisseur de publicité native Taboola.