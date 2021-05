Verizon vend AOL, Yahoo et plus pour 5 milliards de dollars

L’opérateur américain Verizon a vendu AOL, Yahoo et sa division de médias au groupe de capital-investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars. Selon les conditions de l’accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en numéraire, 750 millions de dollars en actions de préférence et conservera une participation de 10% dans Verizon Media.

Verizon cède AOL et Yahoo pour 5 milliards de dollars

Yahoo et AOL, deux grands noms de l’Internet des années 2000, avaient été acquis pour près de 9 milliards de dollars par Verizon il y a quelques années. AOL appartenait à l’époque à Time Warner. Le groupe l’avait cédé pour 4,4 milliards de dollars en 2015. Quant à Yahoo, la vente a eu lieu pour 4,48 milliards de dollars en 2017.

Mais Verizon n’a pas connu le succès espéré sur sa branche médias et a notamment dû provisionner fin 2018 une perte de 4,9 milliards de dollars, dont 4,6 milliards pour cette seule branche, et réduire ses effectifs. En cause, pas assez d’économies d’échelles, une concurrence accrue ayant causé des pertes de parts de marché et une forte pression sur les revenus publicitaires face à d’autres géants d’Internet. L’opérateur avait au même moment annoncé des coupes drastiques dans les effectifs en raison d’une réorganisation stratégique en vue du déploiement de la technologie 5G.

« Grâce à l’expertise sectorielle et la vision stratégique d’Apollo, Yahoo sera bien positionné pour profiter des opportunités de marchés », affirme Verizon dans le communiqué.

En tout cas, on peut voir que le marché a grandement évolué en l’espace de deux décennies. Yahoo avait une valorisation qui a atteint 125 milliards de dollars en 2000. Du côté d’AOL, le groupe a connu une fusion à 112 milliards de dollars en 2000 avec Time Warner avant d’être cédée à Verizon.