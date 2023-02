Disney confirme la production de Toy Story 5 et de La Reine des Neiges 3

Si vous demandez à l’un des 2,4 millions d’ex-abonnés de Disney+ d’expliquer pourquoi ce dernier a quitté le service, sans doute que l’on retrouverait en bonne place les séries indigentes du MCU, le manque de nouveaux contenus qui ne soient pas du Marvel ou du Star Wars, la baisse de niveau des productions Pixar et probablement aussi la multiplication des suites, preuve d’un manque d’imagination flagrant. C’est sans doute pour toutes ces raisons que Bob Iger, CEO de Disney, a annoncé lors de la conf-call post résultats… que Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 et Zootopia 2 étaient rentrés en production (plus probablement en préproduction) !

Certes, les derniers opus de ces films d’animation ont tous passé le barre du milliard de dollars au box-office, et Iger s’est sans doute auto-convaincu que les nouvelles licences n’ont pas réussi parce que « nouvelles » justement. La réalité crue, c’est que Raya et le Dernier Dragon, Lightyear ou bien encore Avalonia, l’étrange voyage sont assez loin du niveau des métrages sus-cités – cela n’a donc rien à voir avec le fait qu’il ne s’agit pas de franchises connues – sans compter que leurs résultats au box-office a été plombé par une gestion anarchique de leur sortie en salles (rapidement ou directement sur Disney+ dans certains pays).

Evidemment, si Disney décide que la Reine des Neiges 46 a droit à un vrai lancement en salles et à une grosse campagne marketing alors que la nouveauté qui fait peur sort très rapidement sur Disney+, l’écart de recettes sera forcément énorme (et il l’est). Rappelons aussi que Disney a longtemps bâti sa réputation sur le film d’animation de fin d’année, film qui n’était alors jamais une suite, et ce jusqu’aux années 2000… Depuis quand cette recette serait devenue caduque ?