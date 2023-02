Disney va licencier 7000 employés

C’est la grosse tendance du moment. Les GAFAM (hormis Apple), Intel, Twitter, IBM, Dell, toutes les grosses sociétés de technologie (ou presque) ont annoncé des plans de licenciement massifs. Disney se met à son tour au diapason : lors d’une conférence téléphonique post-résultats, le grand patron de Disney Bob Iger a annoncé le licenciement prochain de 7000 employés, estimant cette décision « nécessaire afin de faire face aux difficultés que nous rencontrons aujourd’hui ». Iger souhaite réduire les coûts de sa société de 5,5 milliards de dollars, et bien entendu, ces licenciements « aideront à réaliser cet objectif ». Le CEO de la firme aux grandes oreilles ne précise pas en revanche quelles divisions seront plus particulièrement touchées par ces licenciements.

Il est toutefois permis de supposer que les services de streaming Disney+ et Hulu seront particulièrement concernés. La croissance de Disney+ a en effet considérablement ralenti (+200 000 abonnés seulement en Amérique du Nord sur le dernier trimestre pour un total de 46,6 millions d’abonnés) et il en va de même pour Hulu et ESPN (+800 000 et + 600 000 abonnés respectivement sur un an dans le monde). Le service de streaming perd tout de même 2,4 millions d’abonnés sur le trimestre écoulé, un peu moins que les 3 millions d’abonnés sortant prévus par les analystes. Disney+ compte 161,8 millions d’abonnés dans le monde. Alors certes, la division streaming de Disney augmente son chiffre d’affaires de 13%, à 5,3 milliards de dollars, mais dans le même temps, accuse des pertes d’1,5 milliard de dollars ! Très cash sur la question, Iger reconnait que Disney+ commencera probablement à être rentable à la fin de l’année fiscale 2024. Pas sûr donc…

Une suggestion peut-être : que Disney + arrêt d’empiler les séries sans âme (voire tout simplement médiocres) liées au MCU, que Pixar se remette à faire de vrais bons films d’animation sans le soucis du politiquement correct, et que les créatifs de la société se mettent au travail. Malheureusement, c’est sans doute plus difficile à réaliser que de virer des milliers de personnes dans un environnement économique délabré…