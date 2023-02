Fitness VR : Meta finalise le rachat de Within

Quelques jours à peine après avoir reçu le feu vert de la justice américaine, Meta vient de finaliser le rachat de Within, le studio à qui l’on doit l’application de fitness en VR Supernatural. Tout avait pourtant mal commencé pour Meta après que la FTC (Federal Trade Commission) ait considéré que cette acquisition plaçait la société de Zuckerberg dans une situation beaucoup trop dominante sur les services VR, et plus particulièrement sur le marché du Fitness en réalité virtuelle/mixte.

Supernatural, c’est un peu Beat Saber, mais pour le Fitness et sans fin de niveau lorsqu’on rate une cible

Meta avait alors répliqué en justice, et bien lui en a pris puisqu’au premier jour de ce mois de février, un juge fédéral a estimé que ce rachat ne pouvait pas être considéré comme une forme d’abus antitrust. A partir de cette décision de justice, la FTC avait encore une semaine pour faire appel… mais a finalement préféré se détourner de ce dossier.

Jason Rubin, VP Metaverse Content chez Meta, s’est réjouit de ce dénouement heureux :« Nous avons hâte de faire équipe avec ce groupe talentueux pour donner vie au futur de la fitness en VR » a déclaré le dirigeant dans un communiqué.