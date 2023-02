La justice américaine autorise Meta à racheter Within, le développeur de Supernatural

Pour Meta, c’est la fin d’un imbroglio judiciaire et commercial, et surtout l’une des rares bonnes nouvelles depuis plusieurs trimestres : le juge Edward Davila a en effet décidé que la FTC ne pourrait pas aller plus loin dans sa tentative de bloquer le rachat par Meta de la startup Within. Pour rappel, Within est le développeur de l’app de fitness VR Supernatural, et la FTC craignait que suite à ce rachat, Meta ne renforce un peu trop sa position dominante sur le marché des services VR, au point de créer une distorsion anti-compétitive sur ce marché.

Supernatural

La FTC estime en outre que Supernatural est un concurrent direct de Beat Saber et que, sachant que le jeu de rythme est déjà détenu par Meta, le risque était trop grand que cette acquisition de Meta assèche toute forme de concurrence dans le fitness VR, une stratégie que Meta a déjà appliqué dans le secteur des réseaux sociaux avec les rachats de WhatsApp et d’Instagram. Malgré ces arguments non dénués de sens, la justice américaine vient donc de donner son feu vert à la procédure de rachat de Within.