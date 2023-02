L’US Space Force ne nous l’apprend que maintenant : le 3 janvier dernier, le satellite russe Kosmos 2499, dont on ne connait pas les objectifs initiaux, s’est littéralement désintégré en orbite, libérant dans l’espace un nuage de débris composé de 85 pièces plus ou ou moins imposantes. Le satellite Kosmos 2499 était dans l’espace depuis le moi de mai 2014, et depuis cette date, les spécialistes ne peuvent que supposer ses attributions. Selon les analystes américains, ce satellite était équipé d’une technologie militaire capable de détruire ou désactiver à distance un autre satellite. La partie Russe n’est bien sûr pas de cet avis et le Roscosmos n’a cessé de répéter que l’engin spatial avait des objectifs pacifiques sans véritablement détailler ces objectifs.

Tout ça pour un boulon de satellite égaré dans l’espace… Image tirée du film Gravity

Autre détail étonnant, Kosmos 2499 mesurait moins de 30 cm de largeur ; malgré ces dimensions ultra compactes, les débris générés par la désintégration peuvent toujours constituer une menace pour tout autre satellite qui se trouverait sur leur route (voir le film Gravity pour comprendre le problème). Pas de panique cependant le nuage de débris est sous surveillance constante, et se situe à une altitude de 1 169 km, soit largement au dessus de la Station Spatiale Internationale.