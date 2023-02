Star Wars Jedi: Survivor : 9 minutes de gameplay étourdissantes sous Unreal Engine 5

Star Wars Jedi: Survivor montre enfin une longue phase de gameplay avec une séquence de 9 minutes se déroulant sur la planète Koboh. Cal Kestis a mûri, et dans cet extrait, doit se mettre en quête de pièces qui lui permettront de réparer son vaisseau, le Mantis. Pour le dire aussi simplement que possible, le gameplay est paradoxalement la dernière roue du carrosse ici tant ce qui saute aux yeux est la qualité du rendu graphique sous Unreal Engine 5. Le distance d’affichage, le niveau de détail des éléments proches (rochers, textures d’une créature alien), la qualité des éclairages, tout met à l’index le premier opus, qui n’était pourtant pas le dernier de sa classe sur le plan graphique. Le moteur Nanite de l’UE 5 (rendu des détails selon la distance d’affichage) fait véritablement des merveilles.

Hormis cette grosse baffe technique, on mentirait si l’on prétendait que ce Star Wars Jedi: Survivor se distingue profondément de son prédécesseur. Tout semble en fait très similaire au premier titre, mais tout aussi semble avoir bénéficié d’un gros coup de polish (animations, mouvements de combats) qui rend l’ensemble encore plus stylé. Star Wars Jedi : Survivor sera disponible le 28 avril prochain sur Xbox Series X|S, PS5, et PC.