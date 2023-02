OnePlus Buds Pro 2 officiels : les nouveaux écouteurs sans fil avec de l’audio spatial

En plus d’annoncer sa première tablette Android, OnePlus présente ses nouveaux écouteurs sans fil, les Buds Pro 2. On retrouve plusieurs fonctions, dont le support de l’audio spatial, la réduction de bruit active et plus encore.

Présentation des OnePlus Buds Pro 2

Les OnePlus Buds Pro 2 sont l’un des premiers à prendre en charge l’audio spatial d’Android 13, apportant un son multidimensionnel et une expérience surround que vous pourriez trouver en temps normal au cinéma. OnePlus affirme également que Hans Zimmer a réglé l’égaliseur de ces écouteurs et a fourni son propre réglage Soundscape et « ses goûts et styles musicaux caractéristiques ».

Les écouteurs sont équipés d’un transducteur de 11 mm et d’un second de 6 mm pour vous offrir « des basses dynamiques plus profondes, plus complètes et plus texturées, ainsi que des voix impeccables » selon la marque. Ils sont aussi dotés de la fonction de réduction de bruit active, comme toute bonne paire d’écouteurs moderne, qui peut éliminer le bruit ambiant jusqu’à 48 dB. Il existe également un mode transparent, qui vous permet de poursuivre vos conversations avec ces écouteurs.

Pour ce qui est de l’autonomie, OnePlus annonce jusqu’à 6 heures avec une charge complète et la réduction de bruit activée. Sans la réduction de bruit, on grimpe à 9 heures. Il est également possible de tenir 25 heures (avec réduction de bruit) ou 39 heures (sans réduction de bruit) grâce au boitier de charge.

On peut par ailleurs citer la présence du codec LHDC 4.0, du Bluetooth 5.3 et la possibilité d’avoir une double connexion sans fil. Quant aux tiges de chaque écouteur, elles sont munies d’un bouton de contrôle. Il y a aussi une détection intra-auriculaire, un mode haute résolution et même un moyen de toucher les tiges et de prendre une photo avec son téléphone.

Prix et date de sortie

Les OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles dès maintenant en noir ou vert avec un prix de 179€. C’est un peu plus cher que la première génération, proposée à 149€ à son lancement.