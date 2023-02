Take-Two : l’éditeur de GTA affiche de lourdes pertes

Take-Two Interactive, comme tant d’autres entreprises de la tech, n’échappera pas à la soupe à la grimace. L’éditeur de GTA V, Red Dead Redemption 2 mais aussi des NBA 2K, affiche en effet de lourdes pertes sur son exercise fiscal 2022 (qui n’est pas encore terminé). Sur une période de 9 mois allant d’avril 2022 à décembre 2022, le géant du JV a certes réalisé un joli chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros (contre 2,4 milliards un an auparavant) mais a aussi surtout accumulé de lourdes pertes largement consécutives à l’énorme rachat de Zynga pour 12 milliards de dollars. Le trou dans les caisses est de près d’un demi-milliard d’euros (479 millions d’euros exactement), alors même que sur la période identique de 2021, l’éditeur affichait un bénéfice net de 286 millions d’euros.

GTA V passe la barre des 175 millions d’exemplaires tandis que la franchise GTA se rapproche des 400 millions d’exemplaires au total : phénoménal

Force donc est de constater que la machine à cash que constitue le catalogue de Zynga – des jeux free-to-play hyper rentables comme Toon Blast, Empires & Puzzles, etc. – ainsi que l’énorme succès de GTA V (175 millions d’exemplaires à date) et de Red Dead Redemption 2 (50 millions d’exemplaires) n’ont pas suffit à renflouer les comptes de l’éditeur. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, se montre néanmoins optimiste pour les mois à venir : « Nous prévoyons une croissance séquentielle et une performance record au cours des prochaines années, ce qui, selon nous, créera une valeur significative pour les actionnaires ». Pour les salariés en revanche, il y a de quoi être inquiet puisque des « initiatives de réduction des coûts » sont annoncées, une formule qui cache souvent un plan de licenciement massif. Take-Two précise toutefois que les équipes de développement seront moins impactées que le reste du groupe.