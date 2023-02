Black Panther : Wakanda Forever devient le Marvel le plus regardé au lancement sur Disney+

Black Panther: Wakanda Forever est disponible en streaming sur Disney+ depuis le 1er février (sauf en France à cause de la chronologie des médias) et connait un joli succès puisque le film devient le programme Marvel le plus regardé au lancement sur la plateforme.

Naturellement, certains pourraient se demander combien de spectateurs ont vu Black Panther: Wakanda Forever en streaming sur Disney+, surtout qu’il s’agit d’un record pour un lancement. Mais la plateforme ne communique pas de données à ce sujet, il est donc difficile de savoir ce qu’il en est.

Thank you fans around the world for making Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever the #1 Marvel Film Premiere Globally on #DisneyPlus to date! pic.twitter.com/BbBszy1AzX — Disney+ (@DisneyPlus) February 6, 2023

En France, la diffusion sur Disney+ est bloquée par la chronologie des médias. Celle-ci impose un délai entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur d’autres supports (DVD, Blu-ray, VOD et SVOD). La loi impose un délai de 17 mois pour les plateformes de streaming comme Disney+ et Amazon Prime Video (15 mois pour Netflix parce que le service contribue un peu plus dans la création française). Le film étant sorti le 9 novembre dernier, il faut s’attendre à une arrivée sur Disney+ en France en avril 2024.

Ceux qui veulent voir le film et ne pas attendre Disney+ en 2024 à cause de la chronologie des médias pourront le découvrir le mois prochain. En effet, il sera disponible en VOD, DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Mais pour le streaming légal, il faudra attendre un an.