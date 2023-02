Tremblement de Terre : la Turquie refuse l’aide de Starlink

La Turquie a été touchée il y a quelques heures par deux séismes dont le plus puissant a atteint 7,8 sur l’échelle de Richter. Des centaines de victimes sont à déplorer (plus de 1500 selon les autorités du pays) ainsi que des milliers de blessés, et face à l’ampleur de la catastrophe, des dizaines de pays ont proposé leur aide pour l’organisation des secours. Elon Musk en personne a proposé le soutien logistique de Starlink (une division de SpaceX) : « Starlink n’est pas encore approuvé par le gouvernement turc. SpaceX peut l’activer dès que ce sera le cas ». Le gouvernement d’Ankara a refusé cette main tendue, avançant des capacités de communication via satellites toujours actives dans le pays ainsi que la présence de générateurs électriques. Il est surtout permis d’envisager que les autorités du pays ne souhaitent pas voir s’installer, même temporairement, un réseau internet parallèle, réseau hors de tout contrôle et de toute possibilité de censure.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk propose le soutien de Starlink lors d’évènements importants. Ce fut le cas lors de l’invasion russe en Ukraine avec l’envoi de dizaines d’antennes Starlink aux résistants ukrainiens, ou bien encore durant le mouvement des femmes non voilées d’Iran et l’installation d’une centaine de terminaux internet Starlink dans le pays.