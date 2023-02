The Last of Us : l’épisode 5 sera diffusé plus tôt

Les fans de la série The Last of Us devront patienter moins de temps que prévu pour voir l’épisode 5 puisqu’il sortira le vendredi 10 février aux États-Unis (dans la nuit de vendredi à samedi en France) au lieu de lundi. Pourquoi ? À causedu Super Bowl.

Le Super Bowl n’est autre que la finale du championnat organisé par la National Football League (NFL), ligue américaine de football américain. Il a lieu une fois par an au mois de février et se veut l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis. HBO, la chaine qui diffuse The Last of Us, sait que proposer son épisode face à l’événement sportif est tout sauf une bonne idée pour l’audience. C’est donc pour cette raison qu’elle avance la sortie à vendredi.

Stream it early. The next episode of #TheLastOfUs premieres FRIDAY 2/10 at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/1jgFmxCLol — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

Est-ce que ce sera la même chose en France ? La logique voudrait que ce soit le cas, bien que ça n’a pas encore été confirmé. Le diffuseur de la série est Amazon Prime Video dans l’Hexagone et la plateforme n’a encore rien annoncé. On peut toujours lire « Un nouvel épisode chaque lundi » sur la page de la série. Aussi, rien n’a été dit sur ses réseaux sociaux. Mais étant donné que les épisodes ont jusque-là connu une sortie en synchronisé avec les États-Unis (c’est-à-dire une disponibilité dès 3 heures du matin), il n’y a pas de raison de croire qu’Amazon va attendre lundi pour l’épisode 5 de The Last of Us.