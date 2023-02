SFR ne comprend pas pourquoi ses clients râlent après ses hausses de prix

SFR a récemment augmenté les prix de ses forfaits, que ce soit pour les offres mobiles ou fixes. Cela concerne ses 10 millions de clients au total. Le problème est que l’opérateur a été assez discret sur le sujet puisqu’il l’a annoncé aux clients… à la toute fin de leurs factures.

Une hausse de prix assez discrète

« Comme indiqué sur votre précédente facture, dans un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique,…), le montant mensuel de votre abonnement augmente de 0,98 € à compter de cette facture », peut-on lire sur la facture des clients. « Qui lit en détail ses factures ? », déplore une cliente auprès de 60 millions de consommateurs. « L’envoi d’un SMS ou d’un mail annonçant la hausse tarifaire en objet aurait été beaucoup plus clair ! », selon elle.

SFR n’est pas sûr de comprendre la réaction de ses clients mécontents par la hausse de prix. « Que l’information soit donnée par mail, SMS ou via la facture, nous sommes systématiquement critiqués lorsqu’on annonce une hausse des tarifs. Cette hausse causée par l’inflation, qui concerne la quasi-totalité de nos clients SFR et REDbySFR, est soit de 0,69 €, soit de 0,99 € selon le coût de l’abonnement mobile », déclare SFR. Pour leur part, les clients avec une offre fixe ont le droit à une hausse de 0,98 €.

Un respect des règles malgré tout

La majoration de SFR respecte-t-elle la réglementation ? La réponse est oui selon l’association de consommateurs. L’information est présente sur la facture (bien que ce soit à la toute fin) et l’opérateur a respecté le délai de notification d’un mois avant la hausse. Cependant, SFR n’observe pas toutes les bonnes pratiques préconisées par Valérie Alvarez, médiatrice des communications électroniques dans son rapport de 2020. L’une des pratiques était d’intégrer toute annonce liée à une hausse tarifaire dans le document et non à la toute fin. C’est ce que lui reprochent nombre de consommateurs, passés à côté de cette information essentielle.

À noter que ce changement de tarif vous permet de résilier sans frais votre abonnement si vous le souhaitez. Vous avez quatre mois après la notification de l’augmentation de l’opérateur (SFR en l’occurrence) pour le faire.