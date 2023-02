Star Wars Jedi: Survivor est reporté de quelques semaines

Il faudra patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir jouer à Star Wars Jedi: Survivor. Le studio Respawn Entertainment annonce que la suite à Fallen Order est reportée et sortira finalement le 28 avril, au lieu du 17 mars.

Le report pour Star Wars Jedi: Survivor s’explique par l’envie du studio de corriger des bugs et améliorer l’expérience générale. Voici ce que Respawn Entertainment annonce :

Au cours des trois dernières années, l’équipe Jedi de Respawn s’est investie corps et âme dans Star Wars Jedi: Survivor, et nous sommes fiers d’annoncer que le prochain chapitre de l’histoire de Cal Kestis est terminé. Nous sommes maintenant entièrement concentrés sur la dernière étape : la correction des bugs pour améliorer les performances, la stabilité, la finition et, surtout, l’expérience du joueur.

Jedi: Survivor est une réponse directe aux commentaires de notre communauté, offrant des destinations étendues à explorer, des combats et des déplacements évolués, et bien sûr, la suite de l’histoire de Cal et BD. La création de ce jeu a vraiment fait de nous une meilleure équipe, et nous nous sommes surpassés à tous les niveaux pour faire de ce jeu la suite de Star Wars que nos fans attendent de Respawn et Lucasfilm Games.

Pour que l’équipe puisse atteindre le niveau de qualité de Respawn, lui donner le temps dont il a besoin et atteindre le niveau de finition que nos fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales à notre calendrier de sortie — Star Wars Jedi: Survivor sera désormais lancé dans le monde entier le 28 avril.

Merci à EA et Respawn de nous laisser le temps de proposer la meilleure expérience possible à nos joueurs, et à vous tous pour votre compréhension.