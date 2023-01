Huawei : de nouveau, les nuages noirs s’amoncellent

A force de pugnacité (et d’un bon coup de pouce du gouvernement et des banques d’investissement chinoises), Huawei avait réussi à sortir la tête de l’eau en 2022, tout du moins en Chine. Las, l’ex numéro 2 du marché mobile, qui était promis à une domination sans partage du marché de la tech, voit de nouveau son avenir s’assombrir en ce début d’année 2023. Sous pressions américaines, le Japon et les Pays-Bas rejoignent en effet le ban américain et interdisent désormais l’export d’outils de fabrication de semiconducteurs vers la Chine. Ces mesures devraient fortement pénaliser l’ensemble du secteur de la tech chinoise, et encore plus un Huawei toujours fragilisé par les sanctions américaines.

Mais il y a pire encore : l’administration de Joe Biden, en phase sur ce sujet avec son prédécesseur Donald Trump, met un terme aux dernières licences d’exportation et de commerce avec Huawei, une mesure qui s’étend cette fois à toutes les catégories de composants, y compris donc les puces modem 4G de Qualcomm, mais aussi les technologies relatives au Wi-Fi 6/7, à l’IA ou au cloud. Sachant que Huawei n’avait déjà plus le droit d’utiliser les puces modem 5G de Qualcomm – raison pour laquelle aucun smartphone Huawei récent n’est compatible 5G – la décision américaine apparait bien comme un nouveau et énorme coup de massue.