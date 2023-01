Mafia : Definitive Edition et d’autres jeux PlayStation seront bientôt offerts

Une fuite dévoile les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en février 2023 avec le PlayStation Plus, avec Sony qui proposera quatre titres au total, dont Mafia : Definitive Edition. La liste vient comme toujours du leaker Billbi-kun.

Fuite du programme PlayStation Plus pour février 2023

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en février 2023 sera Mafia : Definitive Edition (PS4). Il s’agit d’un remake du premier épisode de la série. Se déroulant dans le milieu de la pègre des années 30, vous incarnez un jeune truand décidé à se faire une place et un nom dans le milieu. Devenez un homme envié et redouté de tous, en vous forgeant une réputation de redoutable homme de main dans votre quête pour le respect et le pouvoir au sein de la famille Salieri.

En deuxième titre, les joueurs auront le droit à OlliOlli World (PS4 et PS5). Un jeu de skateboard original au style cartoon mêlant action et plateforme. Dans le monde coloré de Radland, rencontrez des personnages (littéralement) hauts en couleur et apprenez à vous déplacer et à effectuer toutes sortes de tricks pour atteindre le Gnarvana.

Pour ce qui est du troisième titre, ce sera Evil Dead : The Game (PS4 et PS5). Inspiré de la franchise emblématique Evil Dead, le titre est un jeu d’horreur qui se joue en multijoueur. Vous pouvez y incarner Ash Williams ou l’un de ses acolytes pour former des équipes de quatre survivants. Votre but ? Trouver de quoi sceller la faille entre les mondes sans vous faire rattraper par vos plus grandes peurs.

Enfin, le quatrième cadeau sera Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, qui se veut une extension du jeu Destiny 2 et qui vous emmène du côté d’Europe, le satellite gelé de Jupiter. Là-bas, vous serez confronté à un nouveau pouvoir qu’il faudra maîtriser, le Stase…

Les jeux seront offerts avec le PlayStation Plus dès le 7 février.