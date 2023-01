Ingenuity : le petit drone-hélico a effectué 40 missions de vol sur la planète Mars !

Débarqué sur la planète Mars en 2021 , le petit drone-hélico Ingenuity sert depuis d’éclaireur pour le rover Perseverance. Initialement, la NASA avait conçu Ingenuity pour une poignée de mission, mais le drone s’est finalement révélé beaucoup plus fiable que prévu, au point d’aligner sans relâche les vols à la surface de Mars. Jeudi 19 janvier, Ingenuity a ainsi réalisé sa quarantième mission de vol de reconnaissance un « score » symbolique qui illustre bien la résilience du petit appareil (le climat de Mars n’est pas de tout repos). 40 missions, c’est aussi huit fois plus que ce qu’avait prévu l’agence spatiale américaine, et cela correspond à une distance parcourue totale de plus de 8 km (presqu’autant que Perseverance) !

Photo prise par la caméra de navigation d’Ingenuity lors du 40ème vol à la surface de Mars

Ce 40ème vol d’1 minute et 30 secondes a permis à Ingenuity de parcourir une distance de 178 mètres, et ce d’une seule traite. Le petit drone-hélico pointe désormais sur la région de Mars baptisée Airfield Beta, une zone de Mars sans intérêt scientifique particulier mais qui va permettre à Ingenuity de recharger ses batteries sans risques. Hormis un capteur défaillant, Ingenuity est en parfait état de marche, ce qui signifie qu’il devrait fêter sa cinquantième mission martienne d’ici quelques semaines (mois ?).

La fiabilité d’Ingenuity impressionne tellement la NASA que les ingénieurs de l’agence ont modifié la mission de récupération des échantillons martiens glanés par le duo Perseverance/Ingenuity. Initialement, il était prévu que ces échantillons soient récupérer à l’aide du rover SFR (Sample Fetch Rover), mais désormais, cette tâche sera allouée à une amrada de petits drones du même type d’Ingenuity.